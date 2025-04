«Kuldar olen, Pärnust!» Mihkel Raud pani Epp Kärsini raadioeetris kentsakasse olukorda

Elmari hommikusaates «Ärka, kaunis maa!» istus sel nädalal põhisaatejuhtide kõrval terveks töönädalaks mikrofoni taha koolitaja Epp Kärsin.

Vaata ka:

Teisipäeva hommikul oli kuulajatel võimalus raadiosse helistada ja Epp Kärsinile küsimusi esitada. «Me võtame siitpoolt kõne ja pakume inimesele võimaluse Epuga otse rääkida,» selgitas saatejuht Tiiu Sommer.

Et esimesel aprillil nalja pakkuda, oli helistajaks Mihkel Raud. «Tere, mina olen Epp, kellega ma räägin,» ei saanud Kärsin esialgu arugi, et teispool telefonitoru on tema tuttav Mihkel Raud. «Kuldar olen,» naljatas muusik enesekindlalt. «​Mu poeg saab siin kohe 18 ja ma mõtlesin, et millal on õige aeg selline n-ö isa ja poja vestlus maha pidada,» uuris ta Kärsinilt. «Et kuidas need asjad nagu käivad...»

Kärsin sõnas vastuseks, et mida varem seda parem. «Mida rohkem teie poeg nendest asjadest teab, seda õnnelikumad suhted ta oskab luua.»

Raual oli aga veel üks küsimus, et kuivõrd oluline on suhte meelte rakendamine ja kuulamine. Sellele vastuseks sõnas Kärsin, et ehkki kommunikatsioon on eluterve suhte puhul väga oluline, siis kõige tähtsam on siiski suhe iseendaga.

Seejärel hakkas Kärsin rääkima enda koolitustest noortele, kuhu ka Kuldari kutsus. «Kus piirkonnas te elate?» uuris Kärsin koolituskuupäevadest rääkides. «Pärnus.»

«Epp, ma olen teie üritustel käinud üle 20 korra,» vihjas Raud. See pani aga Kärsini imestama: «Päriselt?»

«Sa oled rääkinud otse-eetris oma vana hea tuttavaga,» sõnas muusik, ent Kärsin endiselt ei taibanud: «Nii, kes see hea tuttav on?»

Kui Raud enda nime paljastas, oli eeter täis naeru ja kilkeid. «Omg, Mihkel Raud! Sa tegid mulle aprillinalja! Sa oled uskumatu tegelane!» ei suutnud Kärsin ära imestada. Ta nentis, et oli nii keskendunud küsimusele, et kuulanudki niivõrd mehe häält.

«Siiralt, mul on nii hea meel, et sa seda tegid, sest need esimese aprilli naljad mulle ei meeldi, need on nii kahtlased, aga see õnnestus sul väga hästi,» nentis Kärsin.​

Kuula täispikka kõnet siit: