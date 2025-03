PÕNEV VALIK Epp Kärsin kergitab saladuseloori: kuulan just seda vahetult enne lavale minekut

Kuigi avameelne ja tundeline naine jätab veel saladuseks, milliseid just talle omaseid, võib-olla isegi veidi punastama panevaid teemasid ta eetrisse toob, vihjab ta siiski, et kuulajaid ootab ees väga eriline ja hariv kuulamine. Kärsin ei pelga jagada oma teadmisi ja mõtteid ka intiimsematel teemadel.

Tema sõnul ei eksisteeri tabusid, eriti kui need puudutavad suhteid, naudinguid ja armastust – teemasid, mis panevad tema silmad särama ja millele ta on kirglikult pühendunud. «Jään ootama kuulajate kirju ja telefonikõnesid,» sõnab naine.

Lisaks kuulajate küsimustele on Epp Kärsinil valmis otsima vastuseid ka ammu oma peas mõlkunud isiklikele küsimustele: «Miks on minu viimased kümme aastat olnud kirglikult pühendatud koolitustele ja loengutele suhete, naudingute ja armastuse vallas?» ning «Mis on see jõud, mis paneb mind uskuma, et armastus suudab maailma muuta?». Kas neile sügavatele küsimustele saabuvad vastused just Elmari eetris, selgub juba eelseisval nädalal.