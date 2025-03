«JUBE JA KURB» Tallinlane leidis koeraga jalutades muru pealt nõeltega vorstid

Naeltega vorst. Foto on illustreeriv.

Laupäeval Tallinnas Lasnamäel Mustakivi teel pargis jalutanud meest tabas ehmatus, kui ta nägi maas kuut vorsti, mille sisse olid pandud nõelad. Ta korjas need kokku ja viskas ära, kuid soovitab kõigil sealkandis ettevaatlik olla. «Selline tahtlik tegevus on kahtlemata keelatud ning kui mõni loom peaks seetõttu viga saama, on tegu looma julma kohtlemisega, mille eest võidakse karistada rahalise karistuse või kuni üheaastase vangistusega,» ütleb politsei esindaja.