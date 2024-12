FOTO «Igal oinal oma mihklipäev!» Tallinna kesklinnast leiti nööpnõeltega popkorn

Postituse tegi tähelepanelik inimene, kes märkas Tallinna kesklinnas, Roosikrantsi tänaval midagi väga kurba ja hirmuäratavat. Nimelt on väga pahatahtlikud ja süüdimatud inimesed pannud ohtu lindude ja loomade tervise, peites popkorni sisse hulganisti nõelasid. Postitaja hoiatab koerainimesi, et nad ei laseks oma lemmikutel maast kraami süüa. «Jälgige neid kõndides. Kes seda teeb, on väga häiritud inimene,» kirjutab naine, kes snäkid nõeltega maast leidis.