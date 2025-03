80 000 EUROT AASTAS RAVILE Kadri Tennosaar võitlusest rinnavähiga: ilma selle toeta ei oleks mind enam elavate kirjas

Teise staadiumi rinnavähi diagnoosi sai Tennosaar 2020. aasta suvel. «Magasin parema külje peal ja mõtlesin, et roie torgib. Mul oli ta väga imelikus kohas, rinna all, kus roided algavad. Mõtlesin, et mis asja, see pole normaalne, nagu võõrkeha,» rääkis ta mõned aastad tagasi, kui meenutas hetke, mil tema rinnast tükk avastati.

Nüüd on Vähiravifond «Kingitud Elu» teinud enda sotsiaalmeediasse postituse, milles toovad ühtlasi välja, et on naist aidanud juba kaks aastat ja ravile kulub aastas umbes 80 000 eurot.

«Armastatud laulja Kalmer Tennosaare tütar Kadri Tennosaar saab fondist abi võitluses rinnavähiga. Toetame naist igakuiselt juba rohkem kui kaks aastat järjest. Ravile on kulunud umbes 80 000 eurot aastas. Kadri saab tänu fondile metastaatilise rinnavähi ravimit Enhertu, mis küll läks tänavu jaanuaris Tervisekassa rahastuse alla, kuid mitte Kadri jaoks,» seisab postituses.

Kadri Tennosaar sõnab, et järjepidev ravi on vähikollete vastu hästi mõjunud. «Mul olid enne Enhertuga ravi alustamist mõlemas kopsus siirded laiali nagu tihedad veepiisad. Nüüdseks on järel vaid üks jonnakas kolle, mis on aeglaselt suurenenud, teised kolded on kadunud, edasi pole kuhugi levinud. Ilma Kingitud Elu fondi toeta ei oleks mind enam elavate kirjas.»