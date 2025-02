Viis aastat tagasi vähidiagnoosi saanud Kadri Tennosaar: kõige rohkem kardan abituks jäämist

Kalmer Tennosaare tütar Kadri Tennosaar sai teise staadiumi rinnavähi diagnoosi 2020. aasta suvel. «Magasin parema külje peal ja mõtlesin, et roie torgib. Mul oli ta väga imelikus kohas, rinna all, kus roided algavad. Mõtlesin, et mis asja, see pole normaalne, nagu võõrkeha,» meenutab ta rinnast tüki avastamist.