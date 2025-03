Toidumürgitusest eluohtliku terviserikkeni – kuulsad eestlased, kelle puhkus võttis välismaal ootamatu pöörde

Hiljuti avaldas investor Katri Teller, et sattus Indoneesias reisides ohtlikku dengepalavikku. Helikopteriga haiglasse lennutatud naisel lõppes kõik siiski hästi, kuid kindlasti ei osanud ta sellist reisikulgu oodata. Paraku on mitmel kuulsal eestlasel juhtunud reisil asju, mis on toonud nii suurt ehmatust kui ka eluohtlikke olukordi.