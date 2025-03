SODIAAGISOSINAD Nädalalõpp toob valitsevasse energiasse suure muutuse: vanad asjad on hea enne ära lõpetada

Soovitused nädalaks

Tasub olla jätkuvalt äärmiselt õrn nii iseenda kui teistega ning tegeleda üles kerkivate teemadega samm-sammu haaval.

Märgake keha sõnumeid ja võtke need vastu ning püüdke olla lihtsalt hetkes.

Hoidke helgust südames ja silme ees ning usaldage, et peagi läheb kergemaks ja hakkavad paistma lahendused.

Nädalakaart: Karikate kolm

Tarokaart Karikate kolm Foto: Shutterstock

Dagmar Lamp selgitab, et Karikate kolm sümboliseerib rõõmu, sõprust, ühist tähistamist ja emotsionaalset ühendust. See kaart viitab hetkele, kus on põhjust tähistada – olgu selleks isiklik saavutus, kollektiivne võit või lihtsalt elu enda ilu. See on energia, mis kutsub kokku lähedased inimesed, jagama rõõmu ja looma sügavamaid sidemeid.

Karikate kolm esindab ka toetavat kogukonda ja hetki, mil tunneme end hoituna, mõistetuna ja nähtuna. Kui see kaart tuleb nädalakaardiks, kutsub see sind olema rohkem kohal neis hetkedes, kus rõõm ja koosolemine on võimalikud.

Selles keerlevas ja muutlikus ajas ongi võib-olla suurim kingitus võimalus naerda, jagada tundeid ja tunda, et sa ei ole üksi. Samuti võib see kaart vihjata sellele, et tasub tähistada ka väikeseid võite. Ära oota ideaalset hetke – leia ilu ja rõõm just siin ja praegu.

Karikate kolm tuletab meelde, et hing vajab kergust, süda vajab ühendust ja rõõm on ka tervendav jõud. Selles nädalas peitub võimalus kogeda tuge ja rõõmu, kui lased end ümbritseda nendega, kes tõstavad sind.

Kuu on tühikäigul Kolmapäeval kell 12.14–21.32 (Kuu siseneb Kaladesse) Reedel kell 22.29–22.36 (Kuu siseneb Jäära) Pühapäeval kell 12.17–23.16 (Kuu siseneb Sõnni) Nendel aegadel tasub vältida olulisi algatusi ja otsuseid, kui eesmärk pole just midagi tühistada. Siit saad teada lähemalt Kuu tühikäigu kohta! Retrograadsed taevakehad Veenus on retrograadis 2. märtsist kuni 13. aprillini. Merkuur on retrograadis 15. märtsist kuni 7. aprillini. Siit saad teada lähemalt planeetide retrograadsuse kohta