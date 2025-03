NÄDALAPROGNOOS Viibime ühes aasta kõige olulisemas nädalas, mis võib lõppeda suure kulminatsiooniga

Astroloogiliselt on see kahtlemata üks aasta kõige olulisemaid nädalaid, kuna tähistab suurt üleminekut ning siit edasi jääb miski lõplikult minevikku – tagasiminekut enam ei ole. Küll aga avaneb sügisel viimane võimalus tagasi vaadata.

Senine varjutuste periood võis tuua paljudele n-ö maomürki (maoaastale omane), mis võis olla mõnedele inimestele paraku ka liiga kange, aga teistele kokkuvõttes tervendav. Päikesevarjutuse kaart näitab, et need, kes peavad vastu, neid ootab ees helgem tulevik ja uus lootus.

Kogu nädal on energeetiliselt üleminekuline ning on vaja olla lahtilaskvas ning aktsepteerivas vaimus. Võtmeteks on tingimusteta armastus ja usaldus. Praegu ei ole suure võitluse ega millegi läbisurumise aeg. Olulisem on tunda ära, kust ja mida saame lasta lahti, et minna paremasse loomulikku voolamisse.