New Yorgi moenädalal kaasa teinud Eesti bränd sai kutse veel suuremale lavale: me ei osanud ausalt öeldes midagi suurt loota

«Victoria’s Secret’ile me end maha ei müü,» lubab Haruu rõivabrändi looja Kristiine Lään-Vantsi naerdes, kui temalt uurida, millest unistab ta nüüd, kui on saanud pärast New Yorgi moenädala debüüti kutse veelgi suuremale lavale.

«New Yorgi moenädalale minnes ei osanud me ausalt öeldes midagi suurt loota. Meie rõhk on ajatutel lõigetel ja kvaliteetsetel jätkusuutlikel materjalidel. Oleme minimalistlik bränd ja tagasihoidlikkusega ei pruugi moenädala keerises silma jääda. Juba see oli meie jaoks üle ootuste suur asi, et meid märgiti ära nii legendaarses Elle’s, kui Hiina Vogue´s» selgitab Haruu üks loojatest, Virko Vantsi.