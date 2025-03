VIDEOINTERVJUU New Yorgi moenädalal üles astunud Heelia Sillamaa avaldas veel teisegi rolli, milles teda varem nähtud pole

«Haruu bränd on alati olnud päris naistele, see tähendab, et klassikalisema kehakujuga ja me kõik ju ei ole kaks meetrit pikad ja hirmus peenikesed,» selgitas Heelia, et kannab New Yorgi moenädalal Eesti pereettevõtte Haruu rõivaid ning osales seal pigem harrastusmodellina.