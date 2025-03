SODIAAGISOSINAD Kiired muutused jätkuvad: kevade algus annab hoogu juurde

Soovitused nädalaks

Nädala esimeses pooles on parem lasta asjadel voolata nii, nagu need minna tahavad.

Kui süda on olnud kellegi või millegi suhtes suletud, siis nüüd on võimalik, et jää hakkab sulama.

Nädalalõpus tasub keskenduda oma tundeelule ning luua ruumi ja võimalusi, et see saaks uuesti tärgata.

Nädalakaart: Sauade kaheksa

Tarokaart Sauade kaheksa Foto: Shutterstock

Sauade kaheksa tuleb taas, rõhutades, et kiire liikumise ja ootamatute arengute energia pole veel raugenud. Kuna oleme hetkel varjutuste perioodis ning samal ajal on Merkuur ja Veenus retrograadis, võivad need kiired muutused tuua esile nii ootamatuid võimalusi kui ka segadust.

See pole lihtsalt tavapärane kiirus ja edasiliikumine – praegu toimub suur sisemine ja väline ümberkorraldus, kus elu võib sind sundida muutustega kohanema kiiremini, kui oled valmis. Seega, isegi kui sündmused liiguvad edasi välkkiirusel, ära rutta otsuste ja reaktsioonidega – nüüd on aeg märgata, mida elu tahab sulle peegeldada.

See nädal kutsub sind üles olema tähelepanelik, jälgima märke ja suunama Sauade kaheksa energiat teadlikult. Võimalused võivad avaneda, kuid samal ajal võivad minevikuteemad veel kord esile kerkida. Püüa selle tempoga kohaneda, kuid ära lase end kaasa kiskuda kaootilistest muutustest – kõige olulisem on see, kuidas sa nendele reageerid.

Kuu on tühikäigul Kolmapäeval kell 21.27–22.17 (Kuu siseneb Amburisse) Laupäeval kell 08.52–09.29 (Kuu siseneb Kaljukitse) Nendel aegadel tasub vältida olulisi algatusi ja otsuseid, kui eesmärk pole just midagi tühistada. Siit saad teada lähemalt Kuu tühikäigu kohta! Retrograadsed taevakehad Veenus on retrograadis 2. märtsist kuni 13. aprillini. Merkuur on retrograadis 15. märtsist kuni 7. aprillini. Siit saad teada lähemalt planeetide retrograadsuse kohta