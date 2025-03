NÄDALAPROGNOOS Nädal võib tuua väsitavate olukordade lõppemist, aga ka südame avanemist

Viibime keset varjutuste koridori, kevade alguses ja Veenuse tähepunkti käivitumise ajas – palju suuri astroloogilisi tsükleid on täitumas korraga! Inimesed võivad tunda end nüüd kurnatumalt ning kohati on päris palju segadust, kuid samal ajal toimub pinna all mitmete vanade ja poolikute teemade lõpetamine.

Kõik on hetkel muutumises ning milleski ei saa olla päris kindel, aga saab vaid usaldada, et asjad liiguvad sellises suunas, nagu vaja. Eriti tugev rõhk on aga lahti laskmisel, ükskõik kas asjadest, mõtetest, emotsioonidest, hoiakutest, probleemidest või inimestest.

Samas ei maksa ise midagi sundida. Kõige parem on püüda olla lõõgastunud kulgemises, nii palju, kui see praegu on võimalik. Peagi hakkavad uued väärtused ja uus teekond selginema.

Hästi oluline on hoolitseda oma tervise eest ning märgata kehalt tulevaid sõnumeid. Inimesed, kellel on probleeme vaimse või füüsilise tervisega, võivad vajada praegu rohkem tuge.

Planeediseisud nädalapäevadel

Esmaspäeval liigub Päike üle Kuu Põhjasõlme Kalades 27°28’, mis häälestab inimesi rohkem tulevikusuunale ning saadab vihjeid, et millele oleks vaja keskenduda rohkem. Seis on täpne õhtul kell 22.12, kuid avaldab mõju kuni 12 tundi enne ja pärast. Jälgige, milline inspiratsioon sees tekib ja kuhu poole see kutsub.

Võti on usaldamises.