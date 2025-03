🌕 Selle kuuvarjutuse funktsioon on sügavpuhastus ning see võtab ja lõpetab ära midagi, mida pole enam vaja.

Kevadine varjutuse periood on käes ning sellele annab avapaugu 14. märtsil toimuv kuuvarjutus Neitsis 23°58’. Tundlikumad inimesed ja eriti need, kelle sünnikaarti puudutab see tähemärk ja kraad isiklikult, võisid kogeda varjutuse mõju juba päevi ning isegi nädalaid ette – need teemad võisid hakata hiilivalt juba avalduma.