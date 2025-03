«MÄNG SÜÜTU ELUGA?!» Ühismeedias läks levima kadunud Põlva noormehega seotud pettus

«Selle poisi uudise pealt tehakse vist pettusi... Kas tõesti mängivad petturid nüüd juba süütu inimese eluga, et raha teenida,» kirjutas toimetusele pealinnast pärit Kris, kes vajutas Facebooki grupis jagatud lingile, mis tundus nagu Delfi artikkel.

Lähemal vaatamisel aga selgus, et tegemist on domeeniga delfiuudised.eu, mida tegelikult ei ole olemas. «Tundub, et need petturite võtted lähevad ajas järjest hullemaks,» arutles ta.

Foto: Kuvatõmmis Facebookist

Hetkel on artikkel küll Google'i otsinguga leitav, kuid see ei avane enam.

Foto: Kuvatõmmis

Sarnane investeerimispettusele suunav libauudis ringles Facebooki gruppides ka möödunud nädalal.

Delfi peatoimetaja Urmo Soonvald ütles toimetusele, et on teemale ka Delfi Forte portaalis tähelepanu juhtinud, kus on kirjutanud, et Delfi nimel avaldatud libaartikleid kasutatakse ära investeerimispettusteks.

Soonvald lisas, et Delfi Meedia teeb aktiivset koostööd kübervalveüksusega CERT-EE ning ligipääs paljudele libauudiste keskkondadele on juba suletud. «Meie jaoks on pettused probleem ja me tegeleme sellega, et aidata kaasa küberruumi turvalisusele, vastutustundlikkusele ja kaubamärkide puhtusele,» lisas ta.

Investeerimiskelmused ja lingiskeemid levivad eri vormides

Põhja prefektuuri kriminaalbüroo raskete kuritegude talituse grupijuht Marju Tooming rääkis toimetusele, et investeerimiskelmusi ja lingiskeeme kasutavad kelmid jätkuvalt eri viisidel ja vormides.