«Jah, olen kursis, nii mõnigi inimene saatis täna selle kuvatõmmise,» ütles laulja Ott Lepland temast ühismeedias leviva pettuse peale, mis teda alates 10. märtsist surnuks kuulutab. Politseikapten Maarja Punaku sõnul on postitaja ehk petise eesmärk siinkohal luua sensatsiooniline postitus, mida võimalikult paljud edasi jagaks ja kommenteeriks, nii et see jõuaks iga järgmise jagamise või kommentaariga veelgi suurema hulga võimalike ohvriteni.