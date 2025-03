EMOTSIONAALNE KLIPP «Telehommiku» uudistelugeja Mari Kallas läheb beebipuhkusele: hommikud saavad olema nüüd mõnevõrra teistsugused

Reedeses «Telehommiku»​ saates avalikustasid saatejuhid Romi Hasa ja külalissaatejuht Mart Mardisalu, et uudistelugeja Mari Kallas läheb emapuhkusele.

«Kallid vaatajad, mul on nii suur rõõm ja au olnud teiega olla kõik need hommikud,» sõnas ta pärast seda, kui Mardisalu ulatas talle peagi sündivale ilmakodanikule mõeldud karukese. «Tõepoolest, mõneks ajaks lähen ma nüüd väikesele pausile ja need hommikud saavad olema mõnevõrra teistsugused,» sõnas ta kalkvel silmadega. «Mõnes mõttes saan veel varem ärgata, on hea kool olnud,» lisas ta naljatades.

​Vaata emotsioonidest tulvil klippi siit:

Möödunud aasta veebruaris antud intervjuus rääkis Saaremaalt pärit Kallas toimetusele, et kõige raskem on hommikuse töö kõrvalt saada toimima päeva eri tegevused ja rollid nii, et jääks aega ka eneseanalüüsiks ja hingetõmbeks.

Toona ütles ta, et naudib teletöö juures kõige rohkem inimeste seltsi, kes on nii kaamera ees kui taga kokku saanud, et koos hommikuid veeta. «Kindlasti naudin ka otse-eetri ärevust ja seda, kui saan olla mõne olulise uudise esimene sõnumitooja.»

