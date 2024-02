«Toona arvasin, et halvim on see, kui minestan ära suurest närvist esimeste otse-eetrite ajal,» meenutab «Telehommiku» uudistelugeja Ingela Virkus oma esimest tööpäeva. Kuid saame lähemalt tuttavaks, kes on need kolm säravat naisterahvast, kes toovad meieni igal tööpäeval kõige olulisemad ja põletavamad uudised.