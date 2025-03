Sandra Sillamaa uus bänd andis välja esimese singli: poleks osanud arvata, et alustan veel ühe ansambliga

Märtsi alguses tuli ilmsiks, et Trad.Attack!iga aja maha võtnud Sandra Sillamaa tegi uue bändi.

Ansambel SADU eesotsas on Sandra Sillamaa (vokaal, viled, parmupill, torupill) ja Sofia-Liis Liiv (vokaal, viiul) ning muusika sünnib koostöös laulukirjutaja-produtsent Fredi ehk Frederik Küütsiga .

Nüüd on nad purki saanud esimese singli «Mustrid».

«Olen mitmeid bände ellu kutsunud ja see on ühest küljest väga äge protsess, aga ka väga intensiivne ja töömahukas. Ma poleks osanud arvata, et alustan veel ühega, aga aasta tagasi sai sisemine tahe teha tugeva naisenergiaga bänd võitu,» sõnab uue bändi algataja Sandra. Ta kutsus kampa ühe oma lemmikmuusiku Sofia-Liis Liivi.