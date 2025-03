OOTAMATU Trad.Attack!iga aja maha võtnud Sandra Sillamaa tegi uue bändi: alaku uus seiklus!

Mõned nädalad tagasi tuli ilmsiks, et menukas ansambel Trad.Attack! läheb tähtajatule loomingulisele puhkusele. «Kui kokku koguda energeetiline info meie üheteistkümnest aastast, jõuaksime vist väga kiiresti teadmiseni, et peaksime sellise pagasiga olema juba vähemalt saja-aastased, kortsulised ja küürus. Sellest johtuvalt oleme otsustanud, et alates selle aasta septembrist läheme tähtajatule loomingulisele puhkusele. Peame vahelduseks järgima oma individuaalseid unistusi ja eesmärke,» teatasid nad pressiteate vahendusel.

Nüüd aga teatab ootamatult ansambli liige Sandra Sillamaa, et on teinud uue bändi.

«Umbes kaks aastat tagasi ütlesin, et ma ei tee enam ühtegi uut bändi... Aasta tagasi hakkas aga sees kerima ja kerima... Lasin pikalt kerida, sest võibolla see oli ainult mingi muster, mis harjumusest jäänud. Aga ei... See tunne, et ma pean miskit tegema ja koos teise NAISEGA, sai võitu!» teatab ta Instagramis, et hakkas koos musitseerima Lauri Pihlapi tütre Sofia-Liis Liiviga.

Ta nendib Instagramis, et koos jõuti ideeni, et läheneks teistmoodi ja katsetaks muusika kirjutamist hoopis erinevate produtsentidega, kes pole folgi-maailmamussiga väga kokku puutunud. Nii võeti produtsendina kampa kitarrist ja produtsent Fredi ehk Frederik Küüts. «Fredi on ka mu suur lemmik... üks asi on tema kui produtsent ja muusik, aga no milline inimene ja mõtteviis!»​

«Alaku uus seiklus!» nendib Sillamaa, avaldades, et ansambel SADU esimest muusikapala on kuulajate ees juba 13. märtsil.​