Prints Harry südame võitnud Meghan Markle'i märtsis esilinastunud Netflixi dokumentaalsari on välja teeninud teise hooaja, kuid see ei tähenda, et kriitikud sellega mingil moel rahul oleks. «Ta tundub täiesti enesekeskne ja tundetu,» viitas üks ekspert Meghani dokusarjale.