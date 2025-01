MIKS KÜLL? Meghan Markle nõudis oma dokumentaalsarja esilinastuse edasi lükkamist

Algselt 15. jaanuaril esilinastuma pidanud dokumentaalsari «With Love, Meghan» ei ole endast Netflixis veel märku andnud. Nüüd on selgunud, et Meghan palus ise esilinastuse edasi lükata.

Netflix avaldab, et toetab Meghani otsust ja on «With Love, Meghan» esilinastuse lükanud 4. märtsi peale. Põhjenduseks, miks Meghan ja Netflix dokumentaalsarja esilinastuse edasi lükkasid, on Los Angelest laastavad põlengud.