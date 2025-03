SODIAAGISOSINAD Kuuvarjutus võib tuua raputavaid ja kurnavaid olukordi: enda elu võiks hoida nüüd lihtsana

Soovitused nädalaks

Ole valmis, et ees on olulisi vestlusi ja läbirääkimisi – kui soovid kellegagi suhtlust parandada või taastada, siis nüüd on hea sellest märku anda.

Üldiselt aga püüa teha oma elu sel nädalal võimalikult lihtsaks, et sa ei jääks kiirele ja intensiivsele kuuvarjutuse energiale jalgu, vaid kohaneksid kergemini ning kõik sujuks voolavamalt.

Rõhk on tühjast-tähjast vabanemisel, aga ka mistahes koormavate murede lahendamisel ning ebavajalikust lahtilaskmisel, et saaksid endale parimas suunas edasi liikuda. Ka tervisega seotud tegevustes tahab tulla läbi muutus.

Nädalakaart: Sauade kaheksa

Tarokaart Sauade kaheksa Foto: Shutterstock

Dagmar Lamp selgitab, et Sauade kaheksa sümboliseerib kiirust, liikumist ja kiireid arenguid. See kaart viitab perioodile, kus asjad hakkavad kiiresti arenema ning takistused kaovad. See on impulsiivne ja hoogne energia, mis viib sind kiiresti edasi.

Kui oled oodanud märke või vastuseid, siis võib see kaart tähendada, et lahendus tuleb ootamatult ja viib sind edasi uue suuna poole. See nädal võib tuua ootamatuid muutusi, kiireid arenguid ja isegi üllatusi. Kui oled tundnud, et asjad on veninud või paigal seisnud, siis nüüd hakkab kõik liikuma ja võib-olla isegi kiiremini, kui oled valmis.

Sauade kaheksa kutsub sind olema paindlik ja valmis tegutsema, sest aeg on soodne edasiminekuks. Võib tulla ootamatuid võimalusi, uusi algusi või kiireid otsuseid, mis nõuavad kohest tegutsemist.

See kaart viitab ka reisimisele, kommunikatsioonile ja sõnumitele, mis võivad tulla ootamatult ja muuta su käesolevat olukorda. Peamine on olla avatud ja usaldada protsessi – liikumine on käimas ja see viib sind õigesse suunda.

Kuu on tühikäigul Teisipäeval kell 22.15 – kolmapäeval kell 09.56 (Kuu siseneb Neitsisse) Reedel kell 19.47–20.59 (Kuu siseneb Kaaludesse) Pühapäeval kell 11.52 – esmaspäeval kell 09.31 (Kuu siseneb Skorpionisse) Nendel aegadel tasub vältida olulisi algatusi ja otsuseid, kui eesmärk pole just midagi tühistada. Siit saad teada lähemalt Kuu tühikäigu kohta! Retrograadsed taevakehad Veenus on retrograadis 2. märtsist kuni 13. aprillini. Merkuur on retrograadis 15. märtsist kuni 7. aprillini. Siit saad teada lähemalt planeetide retrograadsuse kohta