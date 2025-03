NÄDALAPROGNOOS Seisame varjutuse perioodi lävel: olukord läheb päev-päevalt intensiivsemaks

Olemegi jõudnud täiskuu nädalasse, mis ühtlasi avab varjutuste koridori. Esimene varjutus, täpsemalt kuuvarjutus, saab toimuma reedel kell 08.59 Neitsis ning sellega võib kaasneda omajagu rahutust ja ärevust. Kuna varjutuste mõju hakkab tulema juba mõned päevad enne, siis täna aset leidnud valitsuse lagunemine on selle kohta hea näide.

Seekordne varjutus viib kulminatsiooni olukorrad, kus püütakse midagi peensusteni kontrollida ja korrastada, vigased asjaolud välja praakida ning võimalik, et otsitakse taga süüdlast. Kuid kogu see protsess läheb tegelikult lahustumisele ning lõplikud tulemused ei ole need, mida praegu oodatakse või loodetakse.

See varjutus tuleb, et vabastada inimestes neid tahke, kus nad on liialt peensustes kinni, muretsevad ja mõtlevad üle ega näe suurt pilti. Samas võivad kaasneda tõesti olulised administratiivsed muutused.

Paljudes eludes võivad kulmineeruda ka olulised terviseküsimused ning see võib tähendada, et on vaja muutusi senises teraapias või ravimites. Ent võib ka juhtuda, et siiamaani ignoreeritud tervisemure nõuab järsku ootamatult palju tähelepanu, et sellega tegeletaks.

Kogu nädalalõpp möödub kuuvarjutuse rapsivas energias, kuid sellele eelneb veel ka väga kaalukas kolmapäev, mil võidakse pidada võtmetähtsusega vestlusi ja läbirääkimisi ning jõuda suurte otsusteni.

Planeediseisud nädalapäevadel