TRAHVI EI TEHTA? FOTOD! Tõukerataste parkimine Tallinna tänavatel jätab soovida. Abilinnapea: rattaid paigutavad valesti huligaanid

Kevade saabumisega on Tallinna tänavatele ilmunud ka Bolti elektritõukerattad, mis on paljudele pinnuks silmas. Postimehe fotograaf püüdis pildile tõuksid, mis pole pargitud nõuetekohaselt ning takistavad teisi liiklejaid. «Olen nõus, et kergliikuritega seotud regulatsioonid on Eestis puudulikud,» tõdeb Tallinna abilinnapea Kristjan Järvan, kes selgitab, et kergliikurite puhul on raskendatud ka järelevalvemenetluse elluviimine.