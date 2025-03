FOTO Kevadekuulutajad on kohal! Bolti tõukeratas pargib Tartus ebaharilikus kohas

Bolti rohelised tõukerattad on kevade saabumisega taas tänavatele ilmunud ja kohe on asutud neid ka sobimatult parkima. Sedakorda on tõukeratas tõstetud elektrikilbi peale. «Juhul kui kasutaja ei pargi ratast korrektselt, saab ta esmalt hoiatuse ja väikese rahatrahvi ning korduvate rikkumiste korral võime ajutiselt piirata ka ligipääsu platvormile,» ütleb Bolti esindaja.