Kaebaja leiab, et artiklis on tema kohta esitatud valeväiteid. Artiklist tuleneb, justkui oleks ta matnud korteriühistu maale kahe inimese (ema ja venna) urnid. Kaebaja selgitas, et ta seda teinud ei ole. Teiseks tuleb artiklist välja nagu oleks tema tegevus kohalikes elanikes tekitanud suurt pahameelt ja õõva. Tegelikkuses ei ole kortermaja elanikud esitanud puumatuste suhtes mingit vastumeelsust või pahameelt ei enne puumatuste toimumist ega ka pärast seda. Kaebaja lisab, et majaelanikud on olnud puumatuste suhtes toetavad, mida muuhulgas kinnitab korteriühistu üldkoosoleku otsus. Kaebaja märgib, et ainuke isik, kes on tema suhtes näidanud üles vaenulikkust, on artiklis valeväiteid esitanud Kati.

Kaebaja ei ole rahul, et talle artiklis sõna ei anta. Samuti ei ole kaebaja rahul, et teda on võimalik tuvastada ja sellega on rikutud tema eraelu puutumatust.

Elu24 vastas Pressinõukogule, et kaebaja on Pressinõukogu eksitanud sellega, et on jätnud mulje nagu «Kuuuurija» saadet lühidalt tutvustav 6. oktoobri artikkel oleks olnud konkreetsel teemal ainus või ka ebatäpne. Tegelikkuses on Elu24 toimetus kajastanud läbivalt looga seotud kõiki arenguid ning muuhulgas ka asjaolu, et saate tulemusena jõudis asi seadusmuudatuste ettevalmistamiseni.