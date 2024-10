ESMASPÄEVAL «KUUUURIJAS» Korteriühistu maale maetud majaelanike urnid tekitavad kohalikes õõva

Kohalik elanik Kati, kelle abikaasa lapsepõlvekodu asub samas kortermajas, väljendas «Kuuuurijale» selgelt oma vastuseisu, rõhutades, et sellised toimingud peaksid toimuma surnuaial, mitte inimeste koduhoovis. «Mina olin päris šokis. Mina ei tea, mis inimeste peas toimub tänapäeval – ja veel selline asi – see ei ole normaalne,» jagab Kati saates oma emotsioone.

Ta lisab, et on sügavalt häiritud teadmisest, et matmine toimus inimeste koduõuel ilma, et kõik korteriühistu elanikud oleksid saanud otsustamises osaleda. Kati sõnul vormistati matusega seoses tagantjärele korteriühistu erakorralise koosoleku protokoll, kuhu võeti ka tema abikaasa ema allkiri, kes elab hooldekodus ja põeb Alzheimeri tõbe.