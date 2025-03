SODIAAGISOSINAD Nädalalõpus kiputakse tegutsema tunnete ajel: miski ei hoia tagasi

Soovitused nädalaks

Olulised vestlused pea kolmapäeval, kuna siis on võimalik saavutada mistahes küsimustes sügavam arusaamine. See päev sobib ka teraapilisteks vestlusteks.

Nädalalõpul luba endale seiklusi, liikumist ja ole aktiivne. See on kõrge energiatasemega aeg ning ühtlasi üks parimaid aegu, mil midagi olulist tehtud saada, enne peatset varjutuste koridori.

Nädalakaart: Erak

Tarokaart Erak Foto: Shutterstock

Dagmar Lamp selgitab, et Erak sümboliseerib sisekaemust, tarkust ja vaimset otsingut. Ta on see, kes eemaldub välismaailma mürast, et leida vastuseid enda seest, otsides sügavamat mõistmist ja tõde. Erak ei kiirusta ega lase end segada teiste arvamustest – tema tee on individuaalne, täis eneseavastust ja vaimset kasvu.

See kaart viitab sellele, et vahel on vaja eemalduda saginast ja võtta aeg eneserefleksiooniks ning oma sisemise hääle kuulamiseks. See nädal võib kutsuda sind rohkem mõtlema, süvenema ja otsima vastuseid, mis ei tule väljastpoolt, vaid sinu enda sisemisest tarkusest. Võimalik, et tunned vajadust veeta rohkem aega üksi, eemal segajatest ja müra tekitavatest olukordadest.

Erak tuletab meelde, et tõeline teadmine tuleb rahust ja vaikusest, ning kutsub sind olema enda vastu aus – kas oled õigel teel või vajad uut suunda? Eraku valguslatern sümboliseerib tarkust ja juhatust, mida sa kas otsid või mida saad ise teistele pakkuda.

Kuigi see kaart võib viidata üksindusele, ei ole see negatiivne – see on vajalik etapp kasvamiseks ja arusaamade sügavamaks mõistmiseks. Kui tundub, et oled elus üleminekuetapis või otsimas suunda, siis Erak julgustab sind usaldama seda teekonda. Iga inimene peab vahel aeglustuma, vaatama sissepoole ja leidma tõe, mis juhib teda järgmisele tasandile.

Kuu on tühikäigul Kolmapäeval kell 12.53–14.30 (Kuu siseneb Kaksikutesse) Reedel kell 16.56–18.29 (Kuu siseneb Vähki) Pühapäeval kell 23.31 – esmaspäeval kell 00.59 (Kuu siseneb Lõvisse) Nendel aegadel tasub vältida olulisi algatusi ja otsuseid, kui eesmärk pole just midagi tühistada. Siit saad teada lähemalt Kuu tühikäigu kohta! Retrograadsed taevakehad Veenus on retrograadis 2. märtsist kuni 13. aprillini. Siit saad teada lähemalt planeetide retrograadsuse kohta