NÄDALAPROGNOOS Nädalalõpp toob võimaluse kogeda kirglikke tundeid: seda ei maksa mööda lasta

Möödunud reedel, mil taevakaarel joondus seitse planeeti, algas väga tähenduslik uus kuutsükkel, mis saabus koos Valges Majas ovaalkabinetis asetleidnud tragikomöödiaga. See oli käesoleva kuutsükli seemne kujunemise aeg ning nüüd lä​heneme juba varjutuste perioodile, mis on tavaliselt üks aasta raputavamaid aegu.

Veenus on pöördunud retrograadi, pannes meid päev-päevalt üha enam küsima, kas oleme eluga rahul ja kas elame oma tõeliste väärtuste järgi? Mida me tegelikult üldse väärtustame ja mis teeb elu elamisväärseks? Kus ja milles on meie elus harmoonia ja ilu kaduma läinud ning mida saaksime teha, et seda taasluua? Kas armastust on piisavalt? Kus on säde?

Kuigi taustasündmused maailmas lähevad üha intensiivsemaks, on praegu hea aeg vaadata hoopis sissepoole, joonduda oma sisemiste väärtustega ning olla kontaktis oma isikliku allikaga. Me oleme kõik rahuloojad ning see algab iseenda sisemusest.

Eesoleval nädalal on vaid kaks tähenduslikku taevaseisu, mille mõju on tunda ka päev enne ja pärast. Hõre taevane pilt valmistab meid ilmselt ette järgmisteks nädalateks.

Planeediseisud nädalapäevadel

Kolmapäeval jõuab Merkuur sekstiili Pluutoga, muutes vestlused sügavamaks ja sisukamaks. See on hea aeg plaanipidamiseks, läbirääkimisteks, aga ka jutusessiooniks terapeudi või hoopiski usaldusväärse sõbraga. Mõte on võimeline tungima sügavamale ning kompama varjatud tõdesid.

Need, kes tegelevad kirjutamistööga, lõikavad sellest taevaseisust samuti palju kasu.