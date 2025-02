KURB UUDIS Trad.Attack! läheb pausile: peame vahelduseks järgima oma individuaalseid unistusi

«Me pole mitte kunagi võtnud seda kõike iseenesest mõistetavalt. Oleme veetnud lugematuna näivaid tunde, luues muusikat stuudios, kodus või prooviruumis, arutlenud, juurelnud, praktiseerinud ja selle üle mediteerinud, kusjuures väga palju on tehtud ja otsustatud just teel olles, kulgemises, nagu Bergson on öelnud. Oleme alati andnud endast rohkem kui meilt eeldatakse. See ongi vast olnud meie edu saladus – kolmeliikmeline koosseis, kes kõlab ja tegutseb justkui mingi suur staadionibänd. See nõuab distsipliini ja järjepidevust. Olgu selleks tüvitekstide otsimine, pisimategi detailide lihvimine või lihtsalt toores trenn ja harjutamine, arvame siiani, et kui annad endast 150%, saad tagasi lausa 300%. Edust ja saladustest rääkides oleme alati tundnud, et peale meie endi esindame igal laval ka oma väikest rahvast ning seda imelikku, aga lummavat keelt ja kultuuri, mis, nagu ennegi mainitud, on absoluutselt eksootiline, nii kodus kui välismaal. Kultuuri tuleb austada ja selle üle peab uhkust tundma. Siis kannab see ka sind.»