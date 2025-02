NÄDALAPROGNOOS Nädal võib nõuda tõsiste otsuste tegemist: algab raskelt, aga lõppeb uue suunaga

Planeediseisud nädalapäevadel

Esmaspäeval lõppeb Marsi näiline vähikäik ehk retrograadsus, kuid see tähendab, et Marss liigub nüüd mõned päevad üliaeglaselt ning paistab meile peaaegu liikumatu – impulss edasiliikumiseks koguneb. Sama kehtib meile oluliste tegevuste ja eesmärkide kohta.

Teisipäeval läheb täpseks Merkuuri ühendus Saturniga 20°15’ Kalades, mis lisab suure doosi tõsidust, mentaalset raskust, aga ka distsipliini. Mõtted ja suhtlemine võivad muutuda kritiseerivaks (nii teiste kui ka iseenda suhtes) ning võimalik, et paljudel on vaja võtta vastu mingisugune otsus, mis eeldab vastutustunnet. Siin on peidus ka sügavam vihje, et kui miski tundub liiga raske ja võimatu, kas poleks mitte parem see lihtsalt vabaks anda? See võib tähenda ka mingisuguse mentaalse hoiaku lahustamist, mis hoiab meid ummikseisus.

Neljapäeval jõuab Merkuur sekstiili Uraaniga ning see toobki eelnevasse küsimusse ja seisundisse kergendust ja vabanemist. Samuti aitab see näha antud probleemiga seoses uusi vaatenurki, mis võivad avaneda läbi inspireerivate vestluste või muul moel toimuva infovahetuse.

Reedeööl kell 02.44 algab kuuloomine Kalades 09°40’ ja seitsme planeedi joondumine. Kuuloomist me tavaliselt otseselt sündmustes ei taju, aga see on aeg, mil kujunevad uue kuutsükli seemned. Kuna Päike ja Kuu jäävad sel ajal mõlemad kvadraati Jupiteriga, toob algav kuutsükkel kaasa võimendusi ja piiridest üle kasvamist.