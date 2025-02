GALERII: «Kas lööme käed?» alustab põneva mängu ja suure auhinnasajuga

Saates ootab osalejaid neli mängu, mis viivad samm-sammult suure finaalini. Võidud on magusad ja riskid suured, sest stuudios on ka must kass – temaga kohtumine võib tähendada, et jääd kõigest ilma.

Saatejuhi debüüdi teeb Shanoni solisti Taavi Immato naine Pille-Riin Piho, kes intervjuus Elu24-le tunnistas, et kui varem on temast kirjutatud kui Taavi Immato kallimast, siis nüüd peab ta ka ise selle tähelepanuga harjuma hakkama.

«Ma seni ei ole kuidagi tahtnud seda avalikkuse tähelepanu endale meelega tõmmata, et kes mina olen, et minust midagi kirjutama peaks, või et kas ma olen üldse oluline. Aga ma sain aru, et kui ma selle projekti vastu võtan, siis mul ei jää muud üle, kui et pean ka ise mõningatele küsimustele vastama ja end n-ö avalikustama.»