Saatejuhi debüüti tegev Pille-Riin Piho: see kõik oli väga ootamatu, et kust nüüd selline mõte, et mina võiksin sobida?

Pille-Riin tunnistab toimetusele, et kõnealune ettepanek saadet juhtida tuli talle suure ja ootamatu üllatusena. «Kuidas selline mõte üldse, et ma võiksin sobida?» küsib ta läbi naeru. Küll aga tõdeb ta, et see võimalus tundus uus ja huvitav. Niisiis miks mitte proovida. «Natuke võtsin ikka mõtlemisaega ka, aga mitte liiga kaua,» nendib ta.

Enne kui jah-sõna öeldi, sai ka mehega nõu peetud, koos plusse ja miinuseid kaalutud. «Ta ütles, et «Õhtu» saate tiim on väga lahe, et kui kellegagi midagi teha, siis nendega... See andis ka teatava enesekindluse. Sest üks olulisemaid aspekte kollektiivis töötades on see, et oleks meeldivad inimesed.»