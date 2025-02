SODIAAGISOSINAD Sel nädalal võivad paljud tunda, nagu sammuksid udus: tuleb usaldada sisemist juhatust

Soovitused nädalaks

Dagmar Lamp selgitab, et Müntide paaž sümboliseerib uut algust, õppimist ja praktilist arengut. See kaart viitab uudishimule ja valmisolekule omandada uusi oskusi ning panna alus millelegi püsivale ja väärtuslikule. Müntide paaž kehastab kannatlikkust ja pühendumust – ta teab, et edu saavutamine nõuab aega, järjepidevust ja töökust.