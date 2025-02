NÄDALAPROGNOOS Neljapäeval ei maksa midagi liiga tõsiselt võtta, nädalalõpp toob lahendusi

Teisipäeval kell 12.07 liigub troopilise sodiaagisüsteemi järgi Päike Veevalajast Kaladesse, mis tähendab, et oleme jõudnud Kalade perioodi. Seekord on see päris kaalukas, kuna Kalades viibivad lisaks veel ka Merkuur, Saturn, Neptuun ja Kuu Põhjasõlm.

Nii tugev muutliku vee-elemendi mõju aga tähendab, et paljud asjad võivad kulgeda omasoodu. Aeg võib tunduda fluidsem ja venivam ning raskem on luua teravaid kontuure oma tegevuses, mõtetes ja plaanides. Praegune aeg ütleb pigem, et usalda ja lase minna nii, nagu läheb. Jälgi märke ja juhindu nendest. Ära hoia millestki kinni ning ära takerdu detailidesse – need muutuvad niikuinii.

Hästi paljud teemad on lahustumas, aga kuna see toimub aeglaselt ja järk-järguliselt, ei pruugi me kohe aru saada. Mõned inimesed võivad tunda, nagu nad sammuksid udus.

Planeediseisud nädalapäevadel

Neljapäeval jõuab Merkuur kvadraati Jupiteriga, mis võib tuua väga palju suhtlemist, kuid luua sealjuures ka segadust. Saabuda võib mitmesugust infot erinevatest kanalitest ning raske on teha vahet, mis on päriselt oluline ja mis on reaalsusega kooskõlas.

Jupiter Kaksikutes võimendab infovoogu, ent Merkuur tundlikus Kalades ei oska seda vastu võtta ega sellega midagi peale hakata. Jupiter Kaksikutes tahab energiliselt vestelda ja diskuteerida, aga ei saa Kalades viibiva Merkuuri sõnadest ega mõtetest aru.