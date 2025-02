Jalmar Vabarna Trad.Attack!-i pausist: kuidagi kollektiivselt tundsime, et nüüd on aeg

Esmaspäeval teatas menukas bänd Trad.Attack!, et lähevad sügisest teadmata ajaks pausile.

«Kõike seda on aga väga palju. Ja kui kokku koguda energeetiline info meie üheteistkümnest aastast, jõuaksime vist väga kiiresti teadmiseni, et peaksime sellise pagasiga olema juba vähemalt saja-aastased, kortsulised ja küürus. Sellest johtuvalt oleme otsustanud, et alates selle aasta septembrist läheme tähtajatule loomingulisele puhkusele. Peame vahelduseks järgima oma individuaalseid unistusi ja eesmärke,» teatasid nad pressiteate vahendusel.

Neljapäeva hommikul käis Jalmar Vabarna Elmari raadios, kus tuli otse loomulikult juttu, ka bändi laialiminekust. «Loominguline paus jätab mõnele mulje, et me hakkame nüüd loominguga tegelema, aga tegelikult on see paus, kus lastakse pegasusel lennata – kas ta lendab ära või lendab pea kohal või teda ei ole üldse. See kõik sõltub mitmetest erinevatest asjaoludest,» rääkis Vabarna, lisades, et möödunud aasta oli väga intensiivne.