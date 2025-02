EI TUNNE KÜLMA? Viljandis jäi tähelepanelikule mehele bussipeatuses silma T-särki kandnud laps

«Lapsi peab hoidma. Nii tore kuulda, et reageeritakse,» sõnab üks kommenteerija. «​Mina arvan, et on hea, kui inimesed märkavad. Iial ei tea, mis sellise käitumise taga on. Super mees, kes hoolib lastest,» kiidetakse Toomast.

Postituse all võtab sõna ka suveriietes õues viibinud poisi ema. Ta ütleb: «Minu laps on. Ei tasu ära ehmatada, kui ei räägi võõrastega (autist). Kui vihma/lund ei saja, siis on ainult T-särk ja heal päeval pikad õhukesed püksid jalas, tihti isegi lühikesed püksid. Tal külmatunnetus teine kui enamikul. Kui tekib kõhklus, siis hea, et uuritakse ega laps abi vaja. Aga jah, riides poiss on nii ja politsei on ka teadlik – Viljandi väike koht ja varemgi kahjuks/õnneks politseid teavitatud. Õnneks politsei enam kinni ei pea, helistab lihtsalt mulle,» selgitab ema. Ta lisab, et ​poiss pole külmakartmatu autismi pärast, st autismiga külmakartmatus ei kaasne. Autism on aga põhjus, miks ta pigem väldib suhtlust võõrastega. «Mina olen oma lapsega erinevaid asju järgi proovinud ja hetkel on jäänud nii, nagu on,» ütleb ta.