EMA MÜTSIGA, LAPS PALJA PEAGA Lapsevanemat hämmastas mänguväljakul kohatud ebasobivalt riides väikelaps

Käes on jahedad sügisilmad ning enamik lapsevanemaid on otsinud välja soojad joped, mütsid ja kombekad, et lapsed saaksid end väljas mängides mugavalt tunda ega külmetuks. Mitte aga kõik vanemad pole veel sügiselainel. Tallinlanna märkas Mustamäe mänguväljakul väikelast, kelle pea oli katmata ning keda jaheda tuule eest kaitses vaid õhuke jakk. Samal ajal kandis ema ise mütsi ja sooja riietust. «Õudne oli seda last vaadata, pidin lihtsalt sundima end ära minema,» ütleb naine.