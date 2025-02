MIS NÜÜD? Brigitte Susanne Hundi ja tema väidetava peigmehe suhe on juba karil: pean mehena õigeks, et küsimustele vastab naispool!

Möödunud aasta septembris vihjas enda Instagrami kontol blogija Mallukas, et temani on jõudnud jutud selle kohta, et skandaalitar Brigitte Susanne Hundi elus on uus silmarõõm: vandeadvokaat Severinas Jakubauskas, kes töötab Emerald Legalis.



Samal ajal laekus ka Elu24-le vihje, et väidetavalt on juuratudeng leidnud ühise keele enda töökaaslasega, kes on advokatuuri liige olnud alates 2019. aastast ning tal on üle kuue aasta erialast kogemust. ​