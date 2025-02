Ženja Fokin tähistas 40. sünnipäeva: raam roostetab ja puus valutab

Ženja tõdes sotsiaalmeediasse postitatud sünnipäevagaleriiga, et neljakümnes aastaring on täis saanud ning tunne on hoopis teistsugune. Kui öeldakse, et vanus on vaid number passis, siis Fokini sõnul pole see teps mitte nii. «Mu raam roostetab ja puus valutab ehk masinavärk juba vaikselt vajab putitamist,» jagas juubilar. Siiski sõnas ta lõpetuseks, et hing rõkkab sees ikka edasi. ​