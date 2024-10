Ženja toob välja, et sel sügisel on moes Šoti ruudustik, nahk ja narmad. «Ma näen järjest enam, et inimeste jaoks on olulisem oma isiklik stiil ning enam ei sitsita ainult selle järgi, mida ajakirjad ette näitavad,» kommenteerib Ženja tänaval avanevat pilti. Siiski tooks Ženja trendina tagasi viisakuse: «Kui sa tuled teatrisse teksapükstes, siis halloo, kuhu jääb see hea maitse. Kogu ajastu on meil sellise mugavuse peal liugu laskmas, kus dressi- ja tossumaania on nii populaarne, aga on olemas kohti, kuhu sa ikkagi valid, mida selga panna.»