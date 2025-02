NÄDALAPROGNOOS Täiskuu nädal võib tuua üllatusi, ootamatuid käike ja üldist rahutust

Kui suhted peaksid selles energias purunema, siis on mõningane võimalus, et tagantjärele mõistetakse oma rutakust ja impulsiivsust. Ent kui ollakse ebatervislikes ja kahjulikes suhetes, võib see seis aidata päriselt vabaks murda.

Veel tasub teada, et asjad, mis tunduvad selles mõjus ülipõnevad ja kutsuvad, ei pruugi hiljem enam samamoodi tunduda. Võimalik, et oli vaja lihtsalt ajutist muutust ja rutiinist välja murda.

Kolmapäeval kell 15.53 läheb täpseks täiskuu Lõvis 24°05’, mille mõju on kindlasti tunda juba mõni päev enne ja ka mõni päev pärast. Ühelt poolt on siin suur vajadus enda tundeid väljendada, isegi tähistada, aga teiselt poolt segab miski vahele. Arusaamatused tekivad kergesti ning teiste tundeväljendusi hästi vastu ei võeta. Emotsioonidele tulevad ootamatud reaktsioonid – mitte need, mida oodati ja eeldati.

Kui keegi otsustab sel päeval mõne olulise suure teadaandega välja tulla (nt meedias), võib reaktsioon olla väga ootamatu. Populaarsust on raske saavutada.

Reedel kell 14.07 jõuab Merkuur Kaladesse, oma nõrgendusmärki. Kommunikatsiooni ja liiklust valitsev Merkuur armastab selgust ja täpsust, kuid Kalade tähemärk on kõike muud kui seda. See tähendab, et meil on ees kolm nädalat ebamäärast suhtlemist, mil kohati on tõhusam lugeda empaatiliselt teiste emotsioone ja katsetada telepaatiagagi, kui püüda leida täpselt õigeid sõnu.

Nüüdseks on kõik kolm isiklikku planeeti – Merkuur, Veenus ja Marss – oma nõrgendusmärkides, mis tähendab, et isiklikus elus ollakse tavapärase eneseväljendamisega hädas. Suhtlemine, oma soovide ja tahte sirgjooneline väljendamine nõuab suuremat pingutust ning raske on teha asju esimese korraga õigesti. Merkuur ei leia sõnu, Veenus ei oska veedelda ning Marss liigub eesmärkide suunas viltu ja tagurpidi.

Kuu Põhjasõlm Kalades aga sosistab, et usaldaksime voolamist ja ei muretseks ega mõtleks üle.

Kuu on tühikäigul Esmaspäeval kell 15.49–19.01 (Kuu siseneb Lõvisse) Kolmapäeval kell 12.11 – neljapäeval kell 03.07 (Kuu siseneb Neitsisse) Laupäeval kell 10.35–13.45 (Kuu siseneb Kaaludesse) Nendel aegadel tasub vältida olulisi algatusi ja otsuseid, kui eesmärk pole just midagi tühistada. Siit saad teada lähemalt Kuu tühikäigu kohta! Retrograadsed taevakehad Marss on retrograadis 7. detsembrist kuni 24. veebruarini. Siit saad teada lähemalt planeetide retrograadsuse kohta