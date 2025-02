ARMAS KLÕPS Katri Teller võtab aja maha: ees ootavad seiklused Singapuris ja Balil

Populaarse taskuhäälingusaate «Blondcast» juht Katri Teller (43) jagab Instagrammis siirast mõtisklust, mis puudutab nii tema otsuseid minevikus kui ka vaadet tulevikku.

«2006. aastal 24-aastasena vabastasin end mittetoimivast suhtest ja stressirohkest tööst. Müüsin ka oma kodu ja see andis mulle piisavalt finantse, et võtta aeg maha ja maailmas ringi rännata. Kuid vaid nädal aega hiljem võtsin vastu uue töö ja kohtasin uut poiss-sõpra ja ostsin korteri just vahetult enne majanduskriisi algust,» kirjutab Teller.

«Ma ei kahetse oma elus midagi, sest ma ei oleks ilma nende omandatud kogemusteta täna seal, kus olen praegu.»

«Nüüd otsustasin, et on aeg... Esimene peatus Singapur, seejärel Bali ja pärast seda, kes teab mis sihtkoht veel? See on just see, mida soovin. Kas ma lähen kaheks nädalaks või neljaks kuuks? Pole aimugi. Soovin lihtsalt kogeda seda haruldast tunnet, mil ma ei pea tegema mitte midagi ja saan lasta elul end kanda,» ütleb ta.

Möödunud aasta augustis rääkis Teller ühes «Blondcasti» osas avameelselt sellest, kuidas teda pikka aega ära kasutati. «Sain üsna brutaalsel moel teada, et minuga oli pea 10 aastat manipuleeritud ja mind on ära kasutanud mulle pea kõige lähedasemad inimesed,» tõdes ta. «Kui ühel inimesel on probleeme paljude inimestega, siis ei ole asi tavaliselt teistes inimestes. Samuti ei ole paremat manipulatsiooni taktikat, kui ohvri roll. Eriti siis, kui seda rakendatakse empaatiliste inimeste peal,» rääkis ta, mida valusast õppetunnist järeldas.

Kroonikale antud intervjuus avaldab kaunitar, et tema süda on vaba ja õige inimene tuleb ellu siis, kui selleks on õige aeg. «Mul on kõik hästi ja usun, et elutee ongi ettearvamatu,» ütleb ta.