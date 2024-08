Katri Teller avameelselt: minuga manipuleeriti pea 10 aastat, mind on ära kasutatud

Investor ja populaarse taskuhäälingusaate «Blondcast» juht Katri Teller avaldas augusti viimasel päeval ühismeedias, et ta on teinud tähtsa otsuse.

«Tõmbasin just joone alla oma elu raskeimale aastale. See oligi konkreetselt otsus, sest vahel peab lihtsalt endale ütlema, et «nüüd aitab, klopime põlved puhtaks ja läheme edasi». See peatükk on läbi hekseldatud ja suletud,» teatas Teller oma kümnetele tuhandetele fännidele.