FOTO Jürgen Ligi maja sai valmis: kui teha, siis puhta südametunnistusega, kuigi on kallim

Möödunud aasta maikuus soetas poliitik Jürgen Ligi Värskasse Õrsava järve lähistele kinnistu, kuhu hakkas ehitama maja. Ligi rääkis Lõuna-Eesti Postimehele, et on alati unistanud oma järvest. Esialgse kava järgi oleks maja pidanud valmima sügiseks, kuid aega läks plaanitust kauem. «Aega läheb rohkem, kui lubati ja raha läheb nii, et tore on meelde tuletada, kuidas on olla vaene,» ütles Ligi novembri keskpaigas.