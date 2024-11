FOTO Jürgen Ligi näitab oma uut maja: raha läheb nii, et tore on meelde tuletada, kuidas on olla vaene

Käesoleva aasta maikuus kirjutas Lõuna-Eesti Postimees, et poliitik Jürgen Ligi soetas Värskasse Õrsava järve lähistele kinnistu, kuhu plaanib ehitada maja, mis peaks valmis saama sügisel. Ligi rääkis Lõuna-Eesti Postimehele, et on alati unistanud oma järvest.

Nüüd jagab Ligi Facebookis fotot valmivast majast. «Hakkab looma. Päikegi tuli vaatama,» ütleb ta rõõmustades.

Nii mõnigi kommenteerija aga tema rõõmu ei jaga. «Ei tea, kas ikka on kaugemal kui 50 meetrit kaldast – seadus selline, aga mitte poliitikute kohta see ei käivat,» ütleb üks irooniliselt. «Peaks ka konserve sööma hakkama ja riigivõlakirjade äraostmisest kõrvalehoidjaks. Äkki mullegi kasvaks siuke häärber,» torkab teine. Ligi täpsustab, et kaugus veest ei ole tõesti 50 meetrit, vaid on hoopiski 100 meetrit.

«Tean, et valisin õige asja. Soome Maja. Ainult aega läheb rohkem kui lubati ja raha läheb nii, et tore on meelde tuletada, kuidas on olla vaene,» ütleb Ligi vastuseks kommenteerijale, kes küsib, millega on maja fassaad viimistletud.

«Maja nagu vaja. Aga korstent pole. Kustkaudu päkapikud majja pääsevad?» küsib keegi naljatlevalt. «Teisest küljest. Siit poolt pääseb päike elektrit tootma,» vastab talle Ligi.

«Imeilus koht ja ropult päikest ning metsmaasikaid,» kiidetakse maja asukoha valikut. «Väga mõistliku suurusega maja järve ääres,» ütleb teine. «Imeilus ja Eesti loodusesse sobiv. Paras tilluke ja tsipa vana talu tüüpi,» kiidab kolmas.

«Mõtlesin: miks küll rõhutatult tagasihoidlik maja? Vaevalt lossi puhul seda postitust oleks. See selleks. Teisedki reformierakondlased võiks oma mentorist eeskuju võtta ja näidata enda ökonoomset taset,» leiab üks arvamuseavaldaja.