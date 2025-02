SODIAAGISOSINAD Nädalalõpp võib tuua tervendavaid sõnumeid ja taipamisi: võib jõuda vajaliku tõeni

Soovitused nädalaks

Siin on võimalus saada sügavamalt aru, mis seoses meesenergiaga (kas sinu sees või sinust väljaspool) sinu jaoks ei toimi või tervendust vajab.

Nädalalõpul püüa näha endale olulistes teemades suuremat pilti – võimalusel pea toetavaid vestlusi, mis aitaksid tuua selgust tähtsates küsimustes. Võib-olla on sinu sõnad abiks hoopis kellelegi teisele.

Dagmar Lamp selgitab, et Karikate paaž sümboliseerib uut emotsionaalset algust, loovust ja avatud südamega maailmale lähenemist. See kaart viitab nooruslikule ja mängulisele energiale, mis kutsub sind olema avatud uutele tundmustele ja inspiratsioonile.

Karikate paaž julgustab sind olema haavatav, uurima oma unistusi ja väljendama oma tundeid kartmatult. See on hea aeg, et lasta oma kujutlusvõimel lennata ning usaldada oma sisetunnet, isegi kui kõik tundub veel ebakindel ja avastamata.