NÄDALAPROGNOOS Nädala esimene pool võib tuua ärritavaid olukordi: ei maksa üle reageerida

Pühapäeval kell 14.07 jõuab Merkuur täpsesse ühendusse Päiksega 20°59’ Veevalajas – tegu on «ülemise ühendusega» , mil Merkuur jääb meie suhtes Päikese taha ning näoga suure laia universumi poole. See on laiemat tähendust loov seis, mis avardab objektiivset pilti elust ja toob selgust. Sel ajal on võimalik ühtlustada oma subjektiivset meelt objektiivsema tõega, tasakaalustada ja tasandada nendevahelisi erinevusi. See aitab anda subjektiivsetele mõtetele ja vaatepunktidele tähenduse avaramas ja üldisemas kontekstis.

Kell 15.14 läheb täpseks ka Marsi trigoon Saturniga, mille mõju on tulnud sisse tasapisi juba alates neljapäevast, ning see näitab, et Marss on leidnud mingil määral uuesti oma sihi ja stabiilsuse. Aeglustumine on võti, kuid see ei tähenda mitte peatumist, vaid aeglaselt ja kindlalt edasi liikumist. See aeg sobib igasuguse töö tegemiseks, mille fookuseks on tulemus ja kvaliteet. Sel päeval on ka hea suunata energiat oma elu praktilise poole korrastamisse.