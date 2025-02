PÄEVAHOROSKOOP 4. veebruar: Veevalaja on vaimses mõttes tippvormis, Kalade suhted sõpradega muutuvad olulisemaks

JÄÄR

Õnne ja armastuse planeet Veenus jõuab Jäära märki. Kui oled naine, on lihtne oma veetlust esile tuua, meestel aga võib daamidega vedada.​

SÕNN

Pea on paksult töömõtteid täis. Täna on hea päev planeerimiseks ja sihtide seadmiseks, et lähinädalail töös edukas olla.​

KAKSIKUD

Merkuuri ja Jupiteri trigoon elavdab mõtlemisvõimet ja ärgitab teadmishimu. Nii õppimiseks kui õpetamiseks suurepärane päev!​



VÄHK

Mineviku mõjud ja lähedaste toetus on omajagu tähtsad. Julgemalt tulevikku astumiseks tuleb olnuga rahu teha, see austusega selja taha jätta.​

LÕVI

Loominguline eneseväljendus on tähtis. Kõiki tundevarjundeid ei saa sõnadesse panna, vaja on need muul viisil välja elada.​

NEITSI

Suhtlemine teiste inimestega, eriti aga selle ainukesega, keda sa nii väga armastad, muutub tavapärasest veelgi olulisemaks.​

KAALUD

Sul tasub tähelepanu pöörata tervisele. Eriti juhul, kui see on talve jooksul jukerdama kippunud, tuleks end nüüd rohkem poputada.​

SKORPION

Raha pärast pole mõtet muretseda. Kõige olulisem on see, et tegeled asjadega, mida tõeliselt naudid. Meeldiv töö tagab ka sissetuleku.​

AMBUR

Ole tähelepanelik ja avatud. Sul tuleb jälgida märke, oodata õiget hetke, ent endasse sulgununa ei pruugi sa seda ära tunda.​

KALJUKITS

Ilmselt tunned vajadust rahaasjad tugevamini kontrolli alla võtta. Leiad, et äriasjad vajavad planeerimist ja korraldamist.​

VEEVALAJA

Oled vaimses mõttes tippvormis. Lihtne on oma suurepäraseid ideid maailmale esitleda, leiad endale kiiresti mõjukaid toetajaid.​

KALAD

Suhted sõpradega muutuvad olulisemaks. Üksinda tegutsedes on palju raskem edasi minna, vajad häid kaaslasi.